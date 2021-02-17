Украина на следующей неделе возвращается к адаптивному карантину

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина вернется к модели адаптивного карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса, со следующей недели. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации... Решение вступит в силу уже на следующей неделе", - сообщил Денис Шмыгаль.

По его словам, как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения.

Согласно пояснительной записке к соответствующему проекту постановления, адаптивный карантин вводится до 30 апреля. В Украине будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности с соответствующими ограничениями и противоэпидемическими мерами. В случае наступления в регионе признаков "красного" уровня эпидемической опасности на его территории будут вводиться дополнительные ограничения, аналогичные тем, которые были установлены с 8 до 25 января 2021 года.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. При сильном росте числа инфицированных в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина: мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка, когда врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Цветами регионы обозначают во время адаптивного карантина - зеленым, желтым, оранжевым или красным в зависимости от уровня опасности распространения COVID-19. В зависимости от цвета различаются и ограничительные меры.

Карантин для противодействия эпидемии коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного. С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19.

В Украине с начала пандемии зафиксировано уже 1,28 млн случаев COVID-19, суточный прирост за 16 февраля составил 4,2 тыс. Всего в стране в результате коронавируса умерли 24 689 человек, в том числе 147 за минувшие сутки.-0-