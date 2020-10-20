Украина начала строить две военно-морские базы

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине начали строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Об этом заявил во время выступления в парламенте президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Зеленский сообщил в связи с этим, что в Украине продолжается модернизация военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный", ведется подготовка десантных катеров "Кентавр", принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета "Нептун".

Президент Украины также подчеркнул, что не позволит сократить финансирование армии в 2021 году. "Наступление мира в Украине не означает, что мы перестанем заботиться об армии. Наоборот, только современное и боеспособное войско будет гарантом дальнейшего мира и залогом безопасности Украины, - отметил Владимир Зеленский. - Как минимум эти средства (на финансирование армии. - Прим. БЕЛТА) останутся на уровне нынешнего года. То есть более 117 млрд гривен (около $4,13 млрд)".

Президент Украины также отметил, что в 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории страны, во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну.-0-