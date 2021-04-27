Украина начала выходить из третьей волны COVID-19 - Степанов

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина начала постепенный выход из третьей волны COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает УНН.

"Сегодня можно констатировать, что наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры. При сравнении прошлой и позапрошлой недель количество заболевших уменьшилось с почти 92 тыс. до 77 тыс.", - сказал Максим Степанов.

По данным министра, количество госпитализированных за неделю уменьшилось почти на 3,4 тыс. человек. "Все это говорит о том, что ситуация стабилизируется. Мы прошли этот сверхтяжелый период третьей волны", - добавил он.

По данным Минздрава, в Украине с начала пандемии зафиксировано 2,038 млн случаев COVID-19, 42 950 человек умерли.

По данным ресурса Worldmeter, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.-0-