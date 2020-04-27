Украина настаивает на компенсациях и возврате Ираном черных ящиков сбитого самолета

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом подчеркнул, что настаивает на доставке в Украину черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ и выплате компенсаций. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД Украины сообщает "Укринформ".

"Глава МИД особо подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину с последующим решением относительно места их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли вследствие трагедии", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции страны и уже получило соответствующую правовую оценку. Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования.

Мохаммад Джавад Зариф заверил, что Иран стремится как можно скорее расследовать трагедию, установить все ее обстоятельства, выявить виновных в произошедшем и привлечь их к ответственности.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы.

Собеседники также обсудили пандемию COVID-19 и усилия двух стран для противодействия распространению вируса.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 был сбит вскоре после вылета из Тегерана 8 января этого года. Погибли 176 человек, которые были на борту. Среди них граждане семи стран, в частности 11 украинцев (все девять членов экипажа и два пассажира).

В начале апреля иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал правильным то, что самолет МАУ был сбит. Он заявил, что никто из причастных не задержан. Официальные лица Ирана опровергли заявление этого депутата. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "распространение ложной информации" и "подстрекательство общественного сознания".-0-