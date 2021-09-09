Украина не попала в список стран-кандидатов вступления в ЕС

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз согласовал семилетний план по финансированию стран-кандидатов на общую сумму 14,2 млрд евро, Украины в списке таких стран не оказалось. Об этом сообщается в заявлении совета ЕС.

В список государств, которым будет оказана финансовая помощь перед вступлением в ЕС, попали Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция и Косово. Конкретные сроки получения членства в ЕС для стран не указываются.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит Украину в Европейском союзе в ближайшие годы. В свою очередь президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине нужно еще минимум 20 лет для вступления в ЕС.-0-