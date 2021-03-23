Украина обязала всех въезжающих в страну предъявлять тест на COVID-19

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины ужесточил правила для въезда в страну. Теперь все прибывающие в Украину обязаны предоставлять тест на COVID-19, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято 22 марта во время внеочередного заседания правительства Украины. По словам главы Минздрава страны Максима Степанова, данное постановление уже вступило в силу.

"Несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут представить справку о тестировании методом ПЦР не позднее чем за 48 часов и с отрицательным результатом", - отметил Максим Степанов.

В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата граждане будут обязаны пройти самоизоляцию. Министр подчеркнул, что данные меры будут применяться также к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы.

Власти Украины 4 марта объявили о начале в стране третьей волны пандемии коронавируса. "К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в Украине началась третья волна эпидемии. Статистику, которую мы видим на сегодня, невозможно интерпретировать по-другому", - сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 1 565 732 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 268 886 человек, скончался 30 431 пациент.-0-