30 ноября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Украина ограничила въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал во время совещания по обороноспособности.

"В пунктах пропуска усилены меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет, лица мужского пола. Что касается граждан Украины - никаких ограничений не существует. В случае обстановки гуманитарного характера, граждан Российской Федерации, которые едут на похороны или с какой-либо гуманитарной целью, мы пропускаем", - отметил он.

Президент Украины Петр Порошенко рекомендовал усилить требования к регистрации граждан РФ в областях, в которых введено военное положение.

Закон об утверждении указа о введении военного положения в Украине был подписан 28 ноября в связи с инцидентом в Керченском проливе.-0-