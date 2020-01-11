11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина ожидает от Ирана полного и открытого расследования катастрофы самолета, привлечения виновных к ответственности, выплат компенсаций и официальных извинений. Об этом сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на официальный аккаунт президента Владимира Зеленского.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в авиакатастрофе украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплате компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - отметил Президент.

Он выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. "Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - добавил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, президент Ирана Хасан Роухани извинился за сбитый иранскими военными украинский пассажирский самолет, выразив соболезнования семьям погибших. В своем Twitter он заявил, что внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что "ракеты были выпущены в результате человеческой ошибки, которая привела к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели невинных людей". Он также подчеркнул, что расследование этой "большой трагедии и непростительной ошибки" продолжается.-0-