Украина пока не рассматривает введение нового локдауна из-за COVID-19

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина пока не рассматривает введение второго локдауна из-за распространения COVID-19. При этом правительство продолжает готовиться к дальнейшему росту заболеваемости, сообщает РБК-Украина.

Заболеваемость COVID-19 в стране стремительно растет. Среднее количество фиксируемых за сутки новых случаев в течение последней недели превышает 4 тыс. Всемирная организация здравоохранения считает, что в ближайшие месяцы Украина дойдет до показателя в 7-9 тыс. заболевших в день. По оценкам главы Минздрава Украины Максима Степанова, уже на этой неделе в стране будет фиксироваться более 5 тыс. случаев заражения ежедневно.

На этом этапе правительство Украины планирует использовать возможности адаптивного карантина. Ранее Максим Степанов заявил, что в стране нет необходимости вводить локдаун, однако есть смысл усилить карантинные ограничения. "Когда мы говорим о более жестких ограничениях, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", - сказал министр здравоохранения Украины.

Максим Степанов. Фото РБК-Украина

Для определения карантинных мер в Украине ключевой фактор сегодня - заполняемость мест в больницах. В настоящее время для пациентов с COVID-19 в стране предусмотрены 37 тыс. мест, из которых заняты почти 17 тыс. Иными словами, процент заполняемости составляет около 45%. Если же он достигнет 60%, то мер адаптивного карантина будет недостаточно, придется вводить более жесткие карантинные ограничения по всей стране.

Число заразившихся коронавирусом в Украине с начала пандемии превышает 239 тыс. человек, из них выздоровели почти 106 тыс., скончались 4597 человек.-0-