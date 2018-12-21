Украина получила от МВФ транш на $1,4 млрд

21 декабря, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Украина получила $1,4 млрд первого транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
"Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года", - говорится в сообщении украинского Нацбанка.
Новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму около $3,9 млрд на протяжении 14 месяцев.
По оценкам Нацбанка, благодаря получению финансирования от международных партнеров - МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии - Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около $20 млрд.-0-
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