Украина потеряла $1 трлн ВВП за 10 лет

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла $1 трлн ВВП. Причиной стал нереализованный экономический потенциал страны, сообщает РБК-Украина.

Во время выступления на презентации экономического аудита Украины и векторов развития до 2030 года премьер-министр рассказал, что еще весной президент Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу проанализировать, с чем страна входит в следующее десятилетие. Денис Шмыгаль сообщил, что контрольными вопросами были: "Реализовали ли мы свой потенциал? Каковы результаты управления нашей страной за предыдущие годы? Как мы выглядим по сравнению с другими странами мира, по сравнению с нашими соседями?".

"А сегодня мы уже имеем четкий ответ: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны, - заявил Шмыгаль. - Один триллион долларов потеряли все граждане Украины из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления".

Он добавил, что экономический аудит страны, который Кабмин провел совместно с бизнесом, народными депутатами, научными учреждениями, это "не диагноз, а честный разговор о том, какой потенциал у нашей страны, почему мы живем так, как живем, и как нам сделать так, чтобы жизнь в Украине стала лучше", сообщает Укринформ.

Глава Кабмина подчеркнул, что задача правительства - реализовать потенциал экономики и сделать страну успешной. Стратегию экономического развития Украины на следующее десятилетие правительство представит в первом квартале 2021 года.-0-