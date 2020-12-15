Украина продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса

15 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная рада Украины продлила на год - до 31 декабря 2021 года - действие закона об особом статусе Донбасса.

Соответствующий законопроект №4467 "О внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" поддержали 304 народных депутата.

Принятый документ продлевает на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как отмечается в пояснительной записке, принятый закон нацелен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года и затем несколько раз продлевался.-0-