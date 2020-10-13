Украина продлит действие карантина до конца 2020 года

13 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Правительство Украины продлит действие карантина в связи с распространением COVID-19 до конца 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца этого года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев", - сказал Денис Шмыгаль.

Он также сообщил, что в Украине пересмотрят допустимую численность людей во время массовых мероприятиях. "Наши расчеты показывают, что после проведения концертов с массовым скоплением людей в регионах количество больных существенно возрастает. После таких веселых концертов совсем не весело врачам медучреждений и всему медицинскому персоналу, который принимает больных через неделю после таких мероприятий", - отметил украинский премьер.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 5133 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 270 587 человек.-0-