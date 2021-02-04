Украина продлит карантин минимум до 30 апреля

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Украины намерено продлить карантин в стране как минимум до 30 апреля. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что, скорее всего, это не окончательная дата завершения карантина. "Карантин мы будем продлевать до 30 апреля. Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится. Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с послаблениями. Возможно, он будет адаптивным и в зависимости от того, как будут развиваться штаммы вируса. Не нужно иметь никаких иллюзий, мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом", - заявил Денис Шмыгаль.

Министр добавил, что правительство страны рассчитывает на победу над COVID-19 уже в этом году. Показатели апреля дадут понять, как двигаться в борьбе с инфекцией в дальнейшем.

Первый случай коронавируса в Украине был обнаружен 3 марта 2020 года. Карантин в стране действует с 11 марта. Вакцинация населения от COVID-19 в стране еще не началась.

За последние сутки в Украине подтвердили 5082 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели 9933 человека, скончались 140. Всего с начала пандемии в стране число заболевших составило 1 232 246 человек, из них выздоровели 1 055 406, летальных случаев - 23 229. Активными больными остаются 153 611 пациентов.-0-