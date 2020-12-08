Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 - эпидемиолог

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, сообщает УНН.

Анализируя графики заболеваемости COVID-19, Фаворов пришел к заключению, что пик болезни в Украине пройден. "Вводить сейчас любые карантинные меры или отменять нельзя. Ведь изменения могут вовлечь новые слои населения и дать новые группы для инфекции", - отметил он.

Эпидемиолог подчеркнул, что смертность от COVID-19, несмотря на преодоленный пик заболеваемости, еще продолжится некоторое время, но тоже пойдет на понижение.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что впервые с августа 2020 года в Украине за неделю с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем это было неделей ранее. Это может свидетельствовать о преодолении Украиной пика заболеваемости и снижении темпов заражения коронавирусной инфекцией.

По данным на 8 декабря, в Украине зафиксировано 832 758 случаев COVID-19 (за сутки 10 811), выздоровели 436 564 человека, умерли 13 928.-0-