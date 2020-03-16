Украина рассказала о порядке пересечения своей границы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина сообщила о введении ограничений на въезд иностранцев в страну в рамках мер, способствующих предотвращению распространения коронавируса. Об этом по официальным каналам был проинформирован Госпогранкомитет, сообщает БЕЛТА.

В украинских пунктах пропуска с сегодняшнего дня ограничен въезд в страну для иностранных граждан, в том числе в целях транзитного проезда. При этом прекращено пассажирское автобусное и пешеходное движение в 21 украинском пункте пропуска: автодорожные - "Пища" (с белорусской стороны "Олтуш"), "Самары" ("Дивин"), "Майдан Копищенский" ("Глушкевичи"), речные порты - Мозырь, Речица, Гомель, пункты упрощенного пропуска - "Хрипск" ("Дубок"), "Гута" ("Отчино"), "Тур" ("Сушитница"), "Вичевка" ("Трушино"), "Переброды" ("Ольманы"), "Обсич" ("Дзержинск"), "Добрянка" ("Поддобрянка"), "Ильмовка" ("Глыбоцкое"), "Деревины" ("Андреевка"), железнодорожные на ж/д станциях - "Заболотье" ("Хотислав"), "Удрицк" ("Горынь"), "Выступовичи" ("Словечно"), "Неданчичи" ("Иолча"), "Горностаевка" ("Терюха"), "Щорс" ("Тереховка").

Под ограничение по въезду на территорию Украины не подпадают: сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, члены их семей, граждане, которые документированы видами на постоянное или временное проживание в Украине, члены экипажей водных и авиасудов, поездов и грузовых автомобилей.

Перечисленные категории граждан могут пересекать границу в автодорожных пунктах пропуска "Пулемец" ("Томашовка"), "Доманово" ("Мокраны"), "Дольск" ("Мохро"), "Прикладники" ("Невель"), "Городище" ("Верхний Теребежов"), "Выступовичи" ("Новая Рудня"), "Вильча" ("Александровка"), "Славутич" ("Комарин"), "Новые Ярыловичи" ("Новая Гута"), "Сеньковка" ("Веселовка").-0-