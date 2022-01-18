Украина размещает на границе с Беларусью вертолетные площадки

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина "в рамках инженерного обустройства границы с Беларусью" устанавливает вертолетные площадки, сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.
"С ноября прошлого года на украинско-белорусской границе кипит работа по инженерному обустройству. Здесь устанавливают заграждения из колючей проволоки, а также обустраивают вертолетные площадки для оперативного перемещения пограничных резервов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже использовано около 4630 бухт заграждений.
Согласно распоряжению правительства Украины, пограничному ведомству выделили 21 млн гривен (около $738,9 тыс.). На эти средства закуплено около 300 т сырья. Из него удастся изготовить заграждения для перекрытия около 62 км украино-белорусского участка рубежа.-0-