Украина с 23 сентября переходит в желтую карантинную зону

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех регионах Украины с 23 сентября будет установлен желтый уровень эпидопасности, сообщает Укринформ.

Такое решение принято на внеочередном заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр заявил, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается, поэтому обязанность государства - защитить жизнь и здоровье людей. В то же время он подчеркнул, что вакцинация на сегодняшний день - самый эффективный способ противодействия COVID-19.

Глава правительства также подчеркнул, что учреждения хозяйствования и образования смогут работать даже в красной зоне, но при определенных условиях.

"Ограничения желтой и красной зон не будут распространяться на те учреждения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", - отметил Денис Шмыгаль.

По результатам заседания госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила принять меры относительно обеспечения соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины принял решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.-0-