Украина сняла ограничения на въезд мужчин-россиян

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина сняла запрет на въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, сообщает украинское издание "Гордон" со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретаря Олега Слободяна.

Вместе с тем пограничники продолжат проверять россиян в усиленном режиме. Помимо загранпаспорта, для пересечения российско-украинской границы им могут потребоваться документы, подтверждающие цель визита в Украину.

В Украине с 26 ноября до 26 декабря действовало военное положение в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины в Азовской акватории. За этот период в страну не пустили около 1 тыс. 650 граждан России.-0-