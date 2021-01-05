Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

5 января, Киев/ БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Украина с января 2021 года возобновила импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины.

В частности, 3 января в 1:00 начался импорт электроэнергии с направления Беларуси, который за сутки составил 3,45 тыс. МВт-ч. В понедельник, 4 января, импорт по этому же направлению длился целые сутки и составил 3,96 тыс. МВт-ч. Импорт с направления России отсутствует.

Компания "Укрэнерго" отмечает, что согласно заключительным и переходным положениям закона Украины "О рынке электроэнергии" полномочия энергетического регулятора аннулировать результаты аукционов на доступ к межгосударственным сечениям со странами, не являющимися членами Энергетического сообщества, ограничиваются только периодом 2020 года.

"Поэтому с 1 января 2021 года утратили силу положения постановления НКРЭКУ, которыми были отменены результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью в 2020 году", - сообщили в компании.-0-