5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина возобновила импорт электрической энергии из Беларуси, несмотря на решение Верховной рады запретить поставки до конца года, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня, 5 мая, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве", - написала народный депутат Украины Людмила Буймистер в Facebook.

"Прошло почти три недели с тех пор, как Верховная рада проголосовала за предоставление НКРЭКУ полномочия запрещать импорт, однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок", - подчеркнула депутат.

Украина возобновила импорт электрической энергии из Беларуси и России в январе-феврале 2021 года. Однако 15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорта тока из Беларуси и России, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго", примерно 30% оптового рынка Украины с мая может прийтись на импорт электроэнергии из Беларуси и России.-0-