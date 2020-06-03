Украина возобновляет авиасообщение

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины предложил восстановить внутренние и международные авиаперевозки в стране, сообщает УНН.

Уточняется, что внутреннее авиасообщение планируется возобновить с 5 июня, международное - с 15 июня.

Также, по решению Кабмина Украины, с 5 июня возобновляется работа заведений общественного питания, в частности будет разрешен прием посетителей в помещениях - при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. С этого же дня в Украине будет можно проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе - при этом соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, а также в помещении - при условии пребывания не более одного человека на 5 кв.м площади здания, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Помимо этого с 5 июня лицам, достигшим 60-летнего возраста, разрешено не выполнять условия самоизоляции.

Карантин в Украине продолжается с 12 марта. На данный момент он продлен до 22 июня, однако с 22 мая его сделали адаптивным - с возможностью ослабления по регионам, в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

В Украине на 3 июня зафиксировано 24 823 случаев коронавируса, 10 440 пациентов выздоровели, 735 - скончались. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге 3 июня отметил, что в Украине наблюдается постепенная стабилизация ситуации с COVID-19 и снижение числа новых случаев заражения.-0-