Украина вводит временные ограничения на пограничных участках с Беларусью и Россией

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина вводит дополнительные временные ограничения на пограничных участках с Беларусью и Россией. Об этом говорится в сообщении МВД Украины, опубликованном на официальной странице в Facebook.

В частности, вводятся ограничения на пребывание в приграничных местах в ночное время, движение транспорта (кроме транспорта силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе.

Также вводится ограничение на пребывание иностранцев в пограничной полосе, использование радиостанций, полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемку личного состава и объектов Государственной пограничной службы Украины и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.-0-