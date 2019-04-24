Украина вышла еще из двух соглашений СНГ

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины приостановил действие еще двух соглашений СНГ, сообщает украинское информагентство УНН .

Приостановлено действие соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений и соглашения о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза.

Соглашения предусматривали налаживание обмена между странами - участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально-экономического положения в странах, инициированных правительствами стран экономических преобразований, международной торговли и прочее.-0-