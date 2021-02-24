Украина вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и использовании воздушного пространства

24 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Украина вышла из двух соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства, подписанных в рамках СНГ. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, согласно указу, Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которое 25 декабря 1991 года в Минске подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения совета.

Кроме того, согласно указу Владимира Зеленского, Украина выходит из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте. Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности вооруженных сил Содружества и не будут совершать действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования.

В своем указе президент Украины поставил задачу Министерству иностранных дел сообщить Совету по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

Украина вышла уже из ряда соглашений в рамках СНГ. В частности, в декабре Кабмин поддержал выход Украины из Горной хартии государств - участников СНГ, соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ, соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и других.

В феврале этого года правительство приняло решение о выходе Украины из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках СНГ.-0-