Украина вышла на пик третьей волны коронавируса

13 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране начала стабилизироваться. Об этом он сообщил во время брифинга.

"Мы вышли на пик третьей волны, и сейчас ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по разным регионам", - сказал министр. Он отметил, что на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой на 2 тыс. уменьшилось количество госпитализаций. Стабилизировалось также количество вызовов скорой помощи.

Степанов призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения. Кроме того, он подчеркнул, что бизнес должен работать в тех условиях, которые определены на период действия карантина.

На Украине за 12 апреля зарегистрировано 11 680 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 14 019 человек. Летальных случаев зарегистрировано 457. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 925 095 человек, умерли 39 469.-0-