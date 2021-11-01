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01 ноября 2021, 11:20

Украина задыхается: в больницах острый дефицит медицинского кислорода, но власти проблемы не видят

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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина снова в топе рейтинга по суточной смертности от COVID-19. Рост заболеваемости и числа госпитализированных сопровождается дефицитом кислорода - об этом сообщают как заболевшие и их родственники, так и врачи. Почему на второй год пандемии украинцы продолжают задыхаться и где взять кислород, если в больнице его нет, выясняла украинская газета "Вести".

Украина задыхается

На днях всю Украину облетела ужасная история жительницы Краматорска Виктории Бойко, которая на протяжении нескольких дней борется за жизнь своей матери, находящейся в тяжелом состоянии в реанимации одной из больниц города Торецка. Из-за нехватки в больнице кислорода родственникам приходится искать его самостоятельно. При этом, как рассказывает Виктория Бойко, с каждым днем поиски становятся все сложнее, а кислород - дороже.

"Иногда нам нужно заправить шесть баллонов, порой - четыре. Кислород заканчивается по всей Донецкой области. Мы уже обзвонили всех, кого можно. И мы уже с трудом достаем его. Цены на него растут ежедневно. Если завтра нам не удастся найти кислород, мне придется смотреть, как умирает моя мама", - говорит Виктория Бойко.

Но дефицит кислорода отмечается уже не только в Донецкой области. Испытывают проблемы с кислородом сегодня также Одесса, Черкассы, Чернигов, Херсон, Николаев и Сумы.

Например, как рассказала "Вестям" главный врач Николаевской областной больницы Светлана Федорова, уже завтра ей придется выбирать, кого отключать от кислорода. "Будет завтра кислород или нет - никто не знает. С утра у меня было 104 человека. Все на кислороде. Другое дело, что есть люди на потоке 10-12 л в минуту, а кто-то на ИВЛ потребляет 50-60 л. Еще есть в реанимации 24 человека на аппаратах. И они нуждаются в еще большем количестве кислорода. И если до утра понедельника ничего не поменяется, то будем выбирать - кому жить, а кому умирать. Кого отключать, а кого подключать", - сказала Светлана Федорова.

В Одессе ситуация еще хуже. Там в некоторых больницах кислород закончился еще пару дней назад. Чтобы спасти жизни, медики начали экстренную эвакуацию пациентов в больницы, где кислород еще остался.

Кто виноват?

Любопытно, что власти проблемы в нехватке кислорода не видят. Например, как заявил на днях президент Владимир Зеленский, кислорода в стране хватает. "Насколько мне известно, кислорода нашего хватает, сегодня больницы обеспечены", - заявил президент.

С такой же позицией на днях выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Сейчас два завода, которые производят кислород, остановились на плановые работы на 10-15 дней. Еще у одного производителя оказались технические неисправности. И сразу же пошли слухи, что кислорода не хватает, а система не готова. Опровергаю это. Все пациенты, которые нуждаются в кислороде, его получают", - сказал Виктор Ляшко.

Но почему по заявлениям властей кислород в стране есть, а пациенты все равно задыхаются? Как объяснил генеральный директор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов, ответ кроется в отсутствии централизованного подхода к закупкам и банальном воровстве бюджетных средств местными властями. "Вместо того чтобы централизованно запланировать финансы и провести закупки кислорода еще в декабре, эти средства были переданы на регионы. На них была возложена ответственность, что они должны это сделать", - отметил Арсен Жумадилов.

Отметим, всего в Украине кислород производят 35 предприятий, в том числе 11 крупных. Совокупно они передают в больницы почти 200 т кислорода в сутки, в то время как на поддержание больных необходимо в два раза больше - около 400 т.

В то же время поставщики кислорода говорят, что работают на полную мощность, и указывают на ограниченную способность производить больше. "Больше дать, прыгнуть выше головы мы не можем - вот в чем проблема. Летом кислород почти не использовался. Потребность в кислороде сейчас выросла в разы. Мощностей, чтобы производить его в Украине, не хватает", - рассказали в компании "Криогенсервис".

Кроме того, есть еще одна проблема - это нерациональное распределение кислорода. "По Николаеву могу сказать, что кислород есть в резервуарах. А у наших руководителей не хватает политической воли отдать его на нужды тех больниц, где он больше всего нужен. Дело в том, что есть больницы, которые его закупили по март, а то и по февраль следующего года. И он стоит в резервуарах. Кроме того, крупные предприятия могут его нам поставлять. В нашей области это, например, "Запорожсталь", которая может по 20 т в день поставлять. Просто нужно брать и принимать решение. Чего чиновники не делают. Как результат, уже четвертые сутки люди с сатурацией 70 умирают дома. Даже без диагноза, потому что ПЦР им никто не делает", - рассказывает Светлана Федорова.

Она вспоминает, как еще летом обращалась к местной власти с просьбой выделить финансирование на переоборудование системы под криоцилиндры большего объема. "У нас стоит четыре цилиндра по 200 кг, а мы просили два трехтонника. С ними проблем бы у нас не было. Но летом нам губернатор области дословно говорил: не нужно нас пугать, коронавирус уже закончился. И все рассказы о том, что осенью будет беда, к сожалению, переубедить чиновника не помогли", - сказала Светлана Федорова.

9 тыс. гривен за баллон

При этом, как выяснили "Вести", частному лицу приобрести медицинский кислород для себя или своих близких практически невозможно. Как говорит волонтер из Харькова Наталья Попова, в свободной продаже кислорода практически нет. "Если в больнице нет кислорода - значит кислорода нет в стране. Дело в том, что заводов, производящих кислород, у нас не так уж и много. Все остальные - это перекупщики и поставщики, которые имеют разные мощности. Нет такого, чтобы, например, в больнице нет кислорода, а вы поехали куда-то, заправили баллон и привезли. Весь кислород сегодня направлен полностью на медицинскую сферу", - сказала Наталья Попова.

Впрочем, "Вестям" удалось все-таки отыскать несколько продавцов кислорода на популярных досках объявлений. 40 л в баллоне они предлагают за 9 тыс. гривен (около $340). При состояниях, когда необходима госпитализация, полный баллон позволит поддерживать пациента максимум 10-20 часов. Тогда как человеку на ИВЛ с потреблением 50 л в минуту такого баллона хватит всего на пару часов. В дальнейшем баллон подлежит повторной заправке. Заправка 40 л стоит сегодня еще порядка 1 тыс. гривен. Это если повезет найти продавца, который его заправит.-0-

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