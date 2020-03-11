Украина закрывает 170 пунктов пропуска на границе

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе Украины будут работать 49. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль сегодня на брифинге, передает Укринформ.

"Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для граждан и автотранспорта", - сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, в аэропортах, пунктах пропуска будет особый режим работы.

Премьер-министр также добавил, что Украина фактически прекратила авиасообщение с Италией. "Сегодня было принято решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации", - сказал он.

По данным ТАСС, о временном ограничении авиасообщения с рядом стран сообщили и в России. В целях нераспространения коронавируса с 13 марта ограничены пассажирские воздушные перевозки из РФ в Италию, Германию, Испанию, Францию и обратно. Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж.-0-