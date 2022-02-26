Украина закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью

Фото из архива

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина временно закрывает пункты пропуска на границе с Россией Беларусью. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. "Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Очень важный момент. Граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно", - сказал он. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как в свою очередь заверили в Минобороны Российской Федерации, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!