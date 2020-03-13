Украина закрывает въезд для иностранцев

13 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Украина из-за коронавируса закроет границу для иностранных граждан на две недели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. МИД предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта", - заявил Алексей Данилов.

В то же время украинцам советуют ограничить зарубежные и туристические поездки. "Все граждане Украины, которые сегодня находятся за рубежом, будут иметь возможность вернуться в страну. Но кто находится в странах, в которых сегодня "бурлит" коронавирус, будет проходить определенные процедуры наблюдения", - заявил секретарь СНБО.

Сегодня в Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса, скончалась 71-летняя женщина из Житомирской области. В Минздраве отмечают, что женщина была в группе риска. Согласно данным ВОЗ, пожилые люди наиболее уязвимы к коронавирусу.-0-