Украина запретила нерегулярные авиарейсы из России

3 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Кабинет министров Украины поддержал проект постановления о запрете нерегулярных авиарейсов из России. Соответствующее решение было принято 3 апреля на заседании правительства страны.

Во время представления документа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркнул, что "во исполнение требований закона Украины о санкциях решениями СНБО к ряду авиакомпаний РФ применены ограничительные меры в виде ограничения частично или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины". В то же время министр отметил, что эти запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией.

"Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов и перелетов между Украиной и Россией, исключая рейсы и полеты, необходимые для обеспечения действия миссий международных организаций - ООН, Красного Креста и ОБСЕ", - уточнил Арсен Аваков.

Прямое авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года.-0-