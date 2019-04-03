Украина запретила нерегулярные авиарейсы из России

3 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Кабинет министров Украины поддержал проект постановления о запрете нерегулярных авиарейсов из России. Соответствующее решение было принято 3 апреля на заседании правительства страны.
Во время представления документа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркнул, что "во исполнение требований закона Украины о санкциях решениями СНБО к ряду авиакомпаний РФ применены ограничительные меры в виде ограничения частично или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины". В то же время министр отметил, что эти запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией.
"Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов и перелетов между Украиной и Россией, исключая рейсы и полеты, необходимые для обеспечения действия миссий международных организаций - ООН, Красного Креста и ОБСЕ", - уточнил Арсен Аваков.
Прямое авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года.-0-
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