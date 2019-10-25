Украинская авиакомпания МАУ закрывает ряд направлений во избежание убытков

25 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации 2019/2020 вводит новое расписание и сокращает полеты из аэропорта Борисполь для оптимизации расходов и во избежание убытков, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" оптимизирует систему хаба в международном аэропорту Борисполь с учетом колебаний спроса, транзитных потоков, прогнозов развития экономики Украины и ситуации с необходимостью облета территории РФ. Сокращение программы полетов обусловлено необходимостью оптимизации расходов авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности", - говорится в сообщении.

Согласно новому расписанию, в связи с отрицательной рентабельностью МАУ прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск, Ригу и Пекин. Частота полетов по маршруту Киев - Бангкок будет сокращена до трех еженедельных рейсов, а частота полетов в Европу, Канаду и Индию возрастет. Также планируется сократить дневные и ночные рейсы восточного направления, которые дублируются. Такие изменения будут действовать вплоть до выработки правительством Украины эффективного решения по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории Российской Федерации.

Сообщается, что в 2018 году убытки авиакомпании МАУ превысили $100 млн при выручке примерно в $1 млрд. Председатель наблюдательного совета МАУ Арон Майберг в сентябре сообщал, что компания в этом году значительно улучшила финансовый результат, но по итогам года, скорее всего, останется убыточной.-0-