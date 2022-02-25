Украинская партия "Оппозиционная платформа" призвала Зеленского начать переговоры о прекращении огня

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) призвала начать переговоры о прекращении огня, в том числе при международном посредничестве. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ, опубликованном на официальном сайте партии.

"Задача установления мира и прекращения огня, защиты мирного населения особенно остро стоит перед нами сегодня. И мы призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня. И мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ отмечают, что ситуация требует от президента Владимира Зеленского "проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров", в том числе и при международном посредничестве. "Заявляем о своей готовности оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе", - заявили в партии.

В заявлении также говорится, что мир на Донбассе не был установлен из-за отсутствия у властей Украины политической воли.

ОПЗЖ также выражает уверенность, что Украина "способна справиться со сложившейся ситуацией, сделать необходимые выводы и развиваться как самостоятельное государство, выстраивая свою политику в украинских интересах".-0-