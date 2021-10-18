Украинская партия призвала Верховную раду взять под контроль ситуацию в сфере энергетики

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фракция партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде Украины выступила с призывом к депутатам взять под контроль ситуацию в энергетической сфере страны, сообщает ТАСС.

"Ситуация с энергобезопасностью, топливный кризис… То, что говорит власть о закачке газа и запасах угля, - откровенная ложь. Раде необходимо взять под контроль ситуацию", - заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

По его словам, из-за кризиса в данной области стоимость газа и, как следствие, тарифов на тепло для бытовых потребителей вскоре вырастет в два раза. "Еще хуже ситуация в промышленности. Угроза остановки предприятий, удорожание продуктов - вот, что ждет в ближайшее время", - сказал Юрий Бойко.

В этой связи, считает он, Верховная рада должна создать спецкомиссию по контролю над выполнением меморандума между центральной и местной властью по тарифам, который среди прочего гарантирует стабильные цены на услуги ЖКХ. Депутат также указал, что необходимо принять закон, который позволит использовать смесь из собственного и импортного газа, чтобы и промышленность получила этот газ, а также расширить перечень получателей субсидий, чтобы поддержать людей в условиях топливного кризиса.

Украина начала отбор газа из своих хранилищ 5 октября на фоне резкого роста цен на энергоносители в Европе, 3 октября была прекращена закачка в подземные хранилища.-0-