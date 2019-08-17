Украинские правоохранители рассматривают три версии пожара в одесском отеле

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает УКРИНФОРМ.

В Национальной полиции Украины рассматривают три версии пожара: возможный поджог с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем жильцов отеля. Наиболее вероятная причина происшествия - короткое замыкание в электрощитовой.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло в 01.34 на втором этаже гостиницы на площади 1 тыс. кв.м. На тушение пожара прибыли 13 единиц спецтехники и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3.35, а ликвидировать - в 4.32.

В двухэтажной гостинице на 270 номеров, переоборудованной из бывшего трамвайного депо, на момент пожара находились около 200 человек. Во время проведения спасательных мероприятий были эвакуированы 136 человек и спасены еще семь.

При пожаре погибли девять человек и десять пострадали, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Полиция открыла уголовное производство по факту служебной халатности, которая привела к масштабному пожару и человеческим жертвам.-0-

В Одессе произошел пожар в гостинице: восемь человек погибли По предварительной информации, погибли восемь человек и пострадали еще десять, из которых семеро спасены подразделениями ГСЧС.

Фото УКРИНФОРМ