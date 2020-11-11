Украинские рестораторы протестуют перед зданием правительства против усиления карантина

11 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Всеукраинская акция рестораторов под лозунгом "Имею право работать" проходит в Киеве у здания Кабинета министров страны, где сегодня на запланированном заседании Кабмина будет рассмотрено введение в Украине карантина выходного дня.

Около 500 человек стоят у здания правительства с плакатами "Нас миллионы. Дайте работать!", "Нет карантину выходного дня!", "Человек ест не только в будни!", "Без бизнеса нет экономики", "Не можете помочь - не мешайте!".

Аналогичные акции проходят в 22 городах Украины, в частности во Львове, Луцке, Харькове, Сумах, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Мариуполе, Херсоне, Ивано-Франковске, Одессе, Николаеве, Мелитополе, Черкассах. По информации организаторов, предварительно зарегистрировались около 2 тыс. участников акции, но ожидается, что в целом их будет около 5 тыс.

Как отметили организаторы, они протестуют потому, что после весеннего локдауна рестораторам никто не компенсировал убытки. Многие заведения не смогли открыться. Участники акции опасаются, что после следующего карантина закроется большинство заведений по всей стране. Они настаивают на том, что соблюдают все нормы карантина, и не понимают, как отрасль будет выживать. При этом больше всего предпринимателей возмущает то, что под санкции правительства попали только развлекательные заведения и сфера общепита. Участники акции предупреждают: если власти введут карантин выходного дня, то индустрия кинотеатров умрет через полтора-два месяца, так же, как и многие заведения в ресторанном бизнесе.

По состоянию на 11 ноября украинские медики за сутки зарегистрировали 10 611 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране выявлены 489 808 инфицированных, 8 947 человек с коронавирусом скончались, выздоровели 221 459 пациентов.-0-