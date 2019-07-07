Украинский автобус попал в ДТП в Польше

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус из Украины попал в крупную аварию на трассе в Опольском воеводстве Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию. Пострадали 11 человек.

Автобус с украинскими регистрационными номерами въехал в глубокий ров и врезался в насыпь. 50-летний водитель признался, что заснул за рулем и проснулся, уже свалившись в ров.

В автобусе находились 35 пассажиров и два водителя - все граждане Украины. После аварии 11 человек, в том числе дети 7 и 11 лет, доставлены в больницы. Их жизни ничего не угрожает. Спасательная операция проводилась с помощью вертолетов.-0-