Украинский автобус попал в ДТП в Польше

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус из Украины попал в крупную аварию на трассе в Опольском воеводстве Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию. Пострадали 11 человек.
Автобус с украинскими регистрационными номерами въехал в глубокий ров и врезался в насыпь. 50-летний водитель признался, что заснул за рулем и проснулся, уже свалившись в ров.
В автобусе находились 35 пассажиров и два водителя - все граждане Украины. После аварии 11 человек, в том числе дети 7 и 11 лет, доставлены в больницы. Их жизни ничего не угрожает. Спасательная операция проводилась с помощью вертолетов.-0-
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