Украинский депутат: Литва активно закупает электроэнергию с БелАЭС, заставив отказаться от нее Киев

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва, президент которой в марте призвал Украину не брать электроэнергию с недавно открытой Белорусской АЭС, резко нарастила потребление белорусской электроэнергии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат украинской партии "Слуга народа" Андрей Герус, сообщает интернет-газета "Страна.ua".

Андрей Герус напомнил, что 19 марта президент Литвы Гитанас Науседа призвал Киев не покупать электроэнергию с БелАЭС. А в мае импорт электроэнергии из Беларуси в Украину был запрещен, причем запрет действует до сих пор.

"Однако сама Литва не стала запрещать поставки белорусской электроэнергии. Хотя по документам их оформляют как импорт через Латвию, физически в Литву заходит электроэнергия из Беларуси. Министр энергетики Литвы даже признавал публично, что страна потребляет электричество с Белорусской АЭС", - отметил Андрей Герус.

На первом блоке Белорусской АЭС 4 октября завершился ремонт, его включили в сеть, а 12 октября энергоблок вышел на свою мощность - 1170 МВт. И именно 4 октября началось резкое увеличение поставок электроэнергии в Литву, говорит Андрей Герус. "Если в сентябре они были на уровне 100-300 МВт в час, то во второй половине октября вышли на уровень более 500 МВт в час. А 19 октября был максимальный показатель за последние полгода - 814 МВт в час белорусской электроэнергии заходило в Литву. Очевидно, что и сейчас в Литву значительные объемы электроэнергии поступают с Белорусской АЭС, против которой прибалтийская страна так борется", - заявил Андрей Герус.

Также, отмечает украинский депутат, в начале октября Литва вдвое увеличила импорт электроэнергии из России (Калининграда).

"После запрета импорта белорусской электроэнергии в Украине рынок Балтии стал единственным для Беларуси. Это, очевидно, усилило переговорную позицию покупателей и по цене для балтийских стран. Хороший поучительный кейс. Думаю, у Литвы этой зимой будет все хорошо, без серьезных рисков дефицита электроэнергии", - резюмировал Андрей Герус.-0-