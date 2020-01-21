Украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами

21 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Украинский пассажирский самолет, который потерпел крушение под Тегераном 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля - воздух" малого радиуса действия. Об этом говорится в сообщении Организации гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg.

Согласно отчету, это были ракеты "Тор-M1".

Самолет вылетел из Тегерана в 6.12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8,1 тыс. футов, отмечает организация. Воздушное судно исчезло с экранов вторичного наблюдения в 6.15, а из главных систем наблюдения - в 6.18.

Как говорится в сообщении, черные ящики сбитого самолета являются одними из самых передовых в своем классе в мире, но у Ирана нет средств для их декодирования. В то же время французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались предоставить Ирану необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков.

17 января глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран готов предоставить доступ к черным ящикам сбитого самолета МАУ совместной группе экспертов на месте авиакатастрофы, а затем передать их украинской стороне. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов позже отметил, что переговоры относительно возврата в Украину бортовых самописцев сбитого в Иране пассажирского самолета сложные и напряженные.

Как сообщалось, самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел катастрофу 8 января после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Однако 11 января Иран заявил, что украинский самолет был случайно сбит военными.-0-