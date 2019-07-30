Украинский суд арестовал российский танкер

30 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Приморский районный суд Одессы арестовал российский танкер Neyma. Об этом написал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства суд наложил арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил 25 июля задержала российский танкер Nika Spirit. По данным УКРИНФОРМа, танкер под флагом РФ вошел в порт 24 июля. Судно по номеру ИМО - 8895528, в соответствии с базой международной информационной системы Equasis, было идентифицировано как танкер Neyma, использовавшийся для перекрытия Керченского пролива в ноябре 2018 года. Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере провела обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров, бортовых журналов. Указанное судно было признано вещественным доказательством, СБУ заявила о подготовке ходатайства в суд для его ареста. Экипажу танкера после проведения следственных действий СБУ позволила вернуться домой.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. По данным ФСБ России, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, а через некоторое время осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. Военным ВМС Украины и сотрудникам СБУ, которые были задержаны в Керченском проливе, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Украина утверждает, что два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону.-0-