Украинский траулер загорелся у берегов Африки

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар вспыхнул на одном из четырех украинских океанских траулеров "Иван Голубец", который находится в районе Западной Африки. Об этом сообщает ТАСС.
В результате происшествия пропал моряк-моторист. Ведутся поиски.
Последний раз 10 дней назад судно, которое сейчас ходит под грузинским флагом, было зафиксировано возле порта Наудибу на северо-западе Мавритании. После этого "Голубец" по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт.-0-
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