Украинский журналист: на военной истерии вокруг Украины США и Великобритания хорошо зарабатывают

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На военной истерии вокруг Украины США и Великобритания хорошо зарабатывают, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" украинский журналист, общественный деятель Дмитрий Василец, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим опять нагнетание, опять отказ от выполнения Минских соглашений, а по сути - это отказ от части территории Украины, что само по себе является особо тяжким преступлением. У меня и, уверен, у большинства украинского народа есть четкое понимание, что война невыгодна России и Украине. Она выгодна исключительно США, Британии, агрессивному военно-политическому блоку НАТО", - сказал Дмитрий Василец.

Причем, по его словам, эта выгода исчисляется сотнями миллиардов долларов, которые они уже зарабатывают. "Потому что мы видели, что были пиковые продажи американского сжиженного газа в Европу в эти месяцы, и эти продажи обошли даже поставки российского газа по трубопроводу. И эта истерия, уже получается, окупает себя с точки зрения США, Британии, но точно не с точки зрения Украины", - подчеркнул журналист.-0-