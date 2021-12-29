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29 декабря 2021, 16:12

Украинцы могут остаться без мяса и молока из-за высокой цены на газ

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина может остаться без основных продуктов, включая хлеб, молоко и мясо, из-за высоких цен на газ, сообщает Украинское независимое информационное агентство новостей.

В связи с резким подорожание газа производители продуктов питания оказались на грани закрытия предприятий. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель объединения "Союз молочных предприятий Украины" Вадим Чагаровский.

По словам Чагаровского, уже полгода молочная отрасль находится в глубоком кризисе и работает в убыток. Эксперт убежден, что дальнейшее повышение цен на энергоносители приведет к приостановке деятельности молокоперерабатывающих предприятий.

"Ситуация парадоксальная: чем больше ты перерабатываешь молока и выпускаешь продукции, тем больше ты получаешь убытков. Посудите сами. Цена на газ за год выросла для нас почти в 10 раз (с 5,5 до 50 гривен за куб.м). Электроэнергия - в 2,5 раза. Цены на тароупаковочные материалы - на 42%, на сырое молоко - на 25% (и это при том, что цены почти на треть выше, чем в соседней Польше, которая заваливает нас своей молочной продукцией). А вот цены на готовую продукцию мы смогли поднять в среднем всего на 7%. В таких условиях дальнейшая работа будет давать нам десятки миллионов убытков ежемесячно. А это недопустимо, потому что дальше может быть только банкротство. И тогда все пострадают - от фермера до потребителя", - отметил Чагаровский.

В свою очередь исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко заявил, что представители птицеводческого бизнеса в данных условиях также будут сокращать или останавливать производство.

"Определенная каста небольших производителей стопроцентно будет останавливаться. Потому что они смотрят на доходность бизнеса. Если есть прибыль, то они работают, нет прибыли - останавливаются", - подчеркнул Карпенко.

Президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк заявил, что на сегодня уже есть компании, которые останавливают свое производство, по крайней мере на следующий месяц в ожидании лучшей цены на газ. Также он добавил, что уже полгода кондитерская отрасль имеет убыточный экспорт.

"Мы уже не можем поднимать выше цены на экспорт, потому что мы проигрываем конкуренцию компаниям тех стран, которые имеют более дешевый газ", - подчеркнул Балдынюк.

Он отметил, что поднятие цен на кондитерские изделия привело к увеличению импорта сладостей на 25-30% за этот год.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко считает, что выходом из ситуации является предоставление производителям помощи в виде дотаций, снижения ставки НДС и выделения целевых субсидий.

18 декабря экс-председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков заявил, что "Укрхлебпром" направил обращение президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину, в котором производители хлеба попросили обеспечить социальную цену на газ, поскольку из-за высокой стоимости газа себестоимость хлеба также будет высокой, и, соответственно, он будет дорого стоить. Если цена на газ останется высокой, то предприятиям отрасли будет невыгодно работать, и они будут останавливать производство.

24 декабря в ассоциации "Укркондпром" заявили о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за сверхвысоких цен на газ.

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива. 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив $2000 за 1 тыс. куб.м.-0-

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