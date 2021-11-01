Украинцы на центральной площади Киева провели "Майдан бедности"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве на майдане Незалежности в минувшие выходные состоялась акция "Майдан бедности" против стремительного удорожания продуктов питания и коммунальных услуг, сообщает украинский телеканал "Наш".

Более сотни украинцев вышли на центральную площадь Киева, чтобы выступить против стремительного обнищания. В своих выступлениях они подчеркивали, что в Украине даже работающий и получающий зарплату человек не может себя прокормить.

Как заявил общественный активист председатель ОО "Всеукраинская народная Рада противодействия коррупции и общественной экспертизы власти" Анатолий Будник, украинские власти никак не помогают народу. "Украинцев намеренно сделали бедными, как в этом году все подорожало, знают наши кошельки и холодильники. Государственные чиновники, которые должны заниматься проблемами рядовых граждан, ничего для этого не делают. И не имеет значения, о какой власти мы говорим - Зеленского, Порошенко, или Иванова-Пупкина. Для украинцев никто ничего не делает. Если уже в государстве не хватает денег, то поделитесь с украинцами средствами от государственных земель и государственных недр, это же прописано в Конституции. Но состоятельный и сознательный украинец никому не нужен - власти нужен послушный нищий. Поэтому мы считаем, если власть не способна поддержать граждан - уходите!" - говорит активист.

Об обнищании украинской нации заявил и народный омбудсмен Руслан Расулов. "У меня телефон буквально раскален в последние недели от звонков. Звонят со всех уголков нашей Украины и жалуются, что не могут прожить на заработанные деньги. Вы сами видите, сколько стоят в магазинах самые важные для граждан социальные продукты, как подорожали даже за полгода хлеб, молоко, яйца, масло, как пенсионеры штурмуют магазины с социальными продуктами", - рассказал Руслан Расулов.

По словам омбудсмена, власти должны остановить "геноцид украинского народа". "У нас к власти есть несколько требований - преодоление бедности, остановка геноцида украинского народа, проведение общего собрания граждан, отставка правительства и роспуск Конституционного суда Украины в полном составе, а также привлечение к ответственности депутатов Верховной рады, отчет президента, правительства и СНБО перед народом", - перечислил Руслан Расулов.

Участники акции пообещали в письменной форме проинформировать о своих требованиях офис президента Владимира Зеленского, офис генпрокурора и посольства ведущих стран. Протестующие также отметили, что митинги "Майдана бедных" будут проходить регулярно, и не только в Киеве.-0-