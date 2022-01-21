"Укрэнерго": Беларусь стала крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину в 2021 году

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, Россия и Словакия вошли в тройку основных поставщиков электроэнергии в Украину в прошлом году. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго", в 2021 году объем импорта электроэнергии в Украину составил 1 693,6 млн кВт.ч. При этом 75,5% (1 278,5 млн кВт.ч) от его объема было поставлено в торговую зону "ОЭС Украины" (из Беларуси и России), а в остров Бурштынской ТЭС - всего 24,5% (из Словакии, Венгрии, Румынии).

Больше всего электроэнергии в 2021 году было импортировано из Беларуси (69,5%). На втором месте по объемам Словакия (18,2%).

По сравнению с 2020 годом, импорт из стран Европы в остров Бурштынской ТЭС уменьшился по всем направлениям: на 79,1% из Словакии, на 87,1% из Венгрии и на 54,6% из Румынии.

В декабре 2021 года объем импорта электроэнергии вырос на 80,5% по сравнению с ноябрем. Его объемы превысили экспорт в 1,3 раза, что связано с наращиванием импорта из Беларуси (+92,7% по сравнению с ноябрем).

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт в декабре 2021 года вырос в 3,4 раза (со 128,8 млн кВт.ч до 437 млн кВт.ч) за счет объемов поставок из Беларуси.-0-