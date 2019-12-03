"Укртранснафта" и "Транснефть" заключили 10-летнее соглашение о транзите нефти

3 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. "Укртранснафта" и "Транснефть" заключили 10-летнее соглашение о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

"3 декабря 2019 года "Укртранснафта" и "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продляет действие документа на 10 лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. Базовые принципы сотрудничества между компаниями остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов", - говорится в сообщении.

Документ подписали генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко и вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов во время Международной конференции "Энергетика в XXI веке" в Загребе (Хорватия).

Деталей об объемах прокачки украинская компания не раскрывает.

Действующий договор между сторонами должен был завершиться в 2019 году.-0-