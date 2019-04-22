"Укртранснафта" усиливает контроль качества российской нефти

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. АО "Укртранснафта" усилило контроль качества нефти в связи с информацией ОАО "Гомельтранснефть Дружба" о поступлении нефти с ухудшенными показателями качества с технологического участка магистрального нефтепровода "Транснефть - Дружба" (Российская Федерация), сообщается на сайте компании.

"Оператор нефтетранспортной системы Украины АО "Укртранснафта" усилило контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины", - говорится в сообщении "Укртранснафты".

Отмечается, что транспортировка и использование нефти ненадлежащего качества создает значительные риски повреждений технологического оборудования "Укртранснафты" (трубопроводов, нефтяных насосов и резервуаров).

Транзит нефти европейским потребителям и транспортировка на НПЗ Украины происходит в штатном режиме.

Как сообщалось, в течение последних дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Некачественная российская нефть привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ.

Система магистральных нефтепроводов "Дружба" обеспечивает поставки нефти не только на оба белорусских НПЗ, но и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину.-0-