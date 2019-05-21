"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в страны ЕС

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. АО "Укртранснафта" сегодня возобновило прием российской нефти на линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей. Об этом говорится в заявлении украинской компании в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Готовность принимать нефть подтвердили в пункте "Фенешлитке" (Венгрия), поэтому "Укртранснафта" возобновила транзит сырья для венгерских потребителей.

Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. 24 апреля Польша на неопределенный срок прекратила транзит нефти. 25 апреля это сделала и Украина, позже транзит возобновлялся, а затем снова приостанавливался из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки грязной нефти, находящейся в трубопроводе.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - были вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. В настоящее время "Нафтан" по-прежнему работает на неполной загрузке.-0-