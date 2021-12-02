Улица у штаб-квартиры ООН оцеплена из-за вооруженного мужчины

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиленные наряды полиции прибыли на Первую авеню у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Перед зданием стоят несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами. Прибыл также микроавтобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием.

Правоохранители не сообщают о причинах происходящего. Часть проезжей части перед зданием оцеплена.

По данным охраны, у одного из входов в штаб-квартиру вооруженный мужчина. "Он угрожает. Представители департамента безопасности ООН работают на месте и оценивают ситуацию", - сказал собеседник агентства.

Штаб-квартира ООН закрыта на вход и выход. На Первую авеню прибыли сотрудники спецподразделения полиции. Служба безопасности ООН просит персонал и делегатов оставаться на своих местах ввиду полицейской активности на Первой авеню между 42-й и 43-й улицами.

Представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что "угроза безопасности" пока сохраняется.-0-