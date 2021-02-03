Улукбек Марипов назначен премьер-министром Кыргызстана

3 февраля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Улукбека Марипова на должность премьер-министра страны.

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции КР Марипов Улукбек Асамидинович назначен премьер-министром КР", - говорится в сообщении отдела информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Садыр Жапаров также подписал указ о назначении членов правительства страны. Так, министром экономики и финансов назначен Улукбек Кармышаков, министром иностранных дел - Руслан Казакбаев. Новым министром обороны стал Таалайбек Омуралиев, главой МВД - Улан Ниязбеков.-0-